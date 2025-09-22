«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском валютном рынке складывается вялотекущая динамика. Рубль очень долго стоит на месте или медленно снижается, и это смущает инвесторов. Некоторые говорят, что никаких движений не будет. Но в целом общий консенсус рынка по отношению к рублю негативный. Все ждут ослабления национальной валюты, но оно идет очень медленно. Какие действия предпринимать инвесторам в связи со сложившейся обстановкой? Что будет с курсом российского рубля? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Как будут складываться события во второй половине сентября? И на что можно рассчитывать инвесторам в четвертом квартале 2025 года?

Владимир Зернов: Я считаю, что ослабление рубля продолжится. Здесь есть фундаментальный фактор — спрос на валюту вырастет перед новогодними праздниками. У нас традиционно сильный импорт происходит перед ноябрем, декабрем. В принципе вполне возможно некоторое повторение прошлогоднего сценария. Рубль — это валюта, и не стоит ждать от нее постоянно такой волатильности как в акциях. Поэтому ничего удивительного в том, что после всплеска рубль двигается довольно медленно. Будет влиять и политика ЦБ. Чем ниже ставка, тем тяжелее придется рублю в отстаивании своих позиций. Что касается курсов, то относительно юаня мы вполне можем протестировать уровень в 12 руб. И цель 93 руб. за доллар, которую называли в Минэкономразвития в начале 2025 года — она вполне реальна.

