Более 1,1 тыс. дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные

За минувшие выходные, 19-21 сентября, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области случилось в общей сложности 1128 ДТП. Такие цифры в понедельник представили в региональном управлении Госавтоинспекции (ГАИ).

В частности, за эти дни в Петербурге произошло 873 аварии, из них 15 — с пострадавшими. Данные по 47-му региону — 255 и 11 соответственно.

В ДТП на дорогах города за эти выходные пострадали 20 человек (в том числе шестеро детей). В авариях на трассах Ленобласти травмы получили десять взрослых и один ребенок. Два человека в результате ДТП скончались.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании водителя рейсового автобуса, сбившего насмерть пенсионерку на пересечении Институтского проспекта и проспекта Тореза в Выборгском районе Петербурга.

Андрей Цедрик