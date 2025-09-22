Личность удостоверит QR-код

Россияне смогут использовать цифровой QR-код из «Госуслуг», который можно использовать вместо бумажного паспорта. Новая функция заработает в сервисе «ГосДоки», где хранятся данные некоторых документов. Постановление подписано правительством. В Минцифры отмечают, что внедрение будет поэтапным. Сначала QR-код можно будет предъявить, например, в кино или музеях, для отправки и получения писем и посылок, для прохода в офисные центры, а также при покупке товаров с маркировкой «18+» в магазинах. Позже список расширится, туда попадут гостиницы, МФЦ, салоны сотовой связи, частные клиники и финансовые организации.

Но пока непонятно как будут проверять подлинность кода, отмечает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «Упор делается на удобство, поскольку паспорт можно будет не носить, а телефон у всех всегда при себе. Мы уже привыкли к тому, что не можем обходиться без смартфона. Но насколько это будет безопасно, можно ли передать этот QR-код другому человеку, чтобы он им воспользовался, каков технологический контроль, пока непонятно.

Сам по себе QR-код — это только картинка, которая не имеет дополнительных средств защиты информации. Визуально отличить подлинный QR-код от поддельного не удастся».

В Минцифры подчеркивают, что при проверке будут отображаться только необходимые данные, а не вся информация из паспорта. Как рассказали собеседники “Ъ FM”, сам код будет храниться в телефоне, обновляться каждые 30 секунд и защищаться биометрическими данными. Он будет работать непосредственно в приложении «Госуслуги». А ранее в мессенджер Mах был введен цифровой ID, который также создается на основе данных с «Госуслуг». И то и другое — аналог бумажных документов, поясняют в Минцифры.

Несмотря на всю защиту, есть риск обхода системы, считает ведущий эксперт по защите персональных данных компании Б-152 Максим Лагутин: «QR-коды уже давно пытаются ввести как цифровое удостоверение личности. И в странах Азии они отлично себя показали в качестве альтернативы паспорта. Если их сканировать, то там, наверное, появится и фотография, чтобы была возможность удостовериться, что его предъявляет владелец. Обновление каждые 30 секунд не позволит сделать скриншот. И то, что он выдается только после подтверждения на "Госуслугах" через мессенджер Мах, добавляет безопасности. Но мы пока говорим о безопасности авторизации на "Госуслугах". Плюс есть риск при покупке алкоголя в заведениях или ритейле, ведь взросло выглядящий человек может попросить у кого-то QR-код и успеть за 30 секунд его предъявить на кассе».

Как отмечают в Минцифры, использование QR-кода — это добровольная опция. Бумажный паспорт по-прежнему останется полноценным документом без каких-либо ограничений.

Ангелина Зотина