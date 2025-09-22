Станцию метро «Нарвская» закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора

Вечером 22 сентября станцию метро «Нарвская» пришлось закрывать на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Сообщение о введенных ограничениях поступило от ГУП «Петербургский метрополитен» в 19:17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом на выход станция работает в обычном режиме, уточнили в пресс-службе подземки.

UPD: В 19:27 в метрополитене заявили, что работа станции «Нарвская» снова осуществляется штатно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце минувшей недели в Петербурге несколько раз закрывали на вход вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина» с выходом на Финляндский вокзал. Причиной ограничений там также стал требующий ремонта эскалатор.

Андрей Цедрик