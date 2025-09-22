обновлено 19:30
Станцию метро «Нарвская» закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора
Вечером 22 сентября станцию метро «Нарвская» пришлось закрывать на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Сообщение о введенных ограничениях поступило от ГУП «Петербургский метрополитен» в 19:17.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
При этом на выход станция работает в обычном режиме, уточнили в пресс-службе подземки.
UPD: В 19:27 в метрополитене заявили, что работа станции «Нарвская» снова осуществляется штатно.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце минувшей недели в Петербурге несколько раз закрывали на вход вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина» с выходом на Финляндский вокзал. Причиной ограничений там также стал требующий ремонта эскалатор.