За неделю в Курской области выдали жилищные сертификаты на 3,7 млрд рублей

564 жилищных сертификата на 3,7 млрд руб. было выдано за неделю жителям Курской области, которые потеряли жилье из-за атак ВСУ. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио заместителя губернатора Артем Демидов.

По его словам, регион практически исчерпал средства последнего транша правительства России на 9,9 млрд руб., рассчитанного на 1 466 сертификатов — выдано 1 416 документов.

«Также в Министерстве строительства Российской Федерации находится наш перечень из 1 932 утраченных жилых помещений на общую сумму 13 млрд руб. Минстрой осуществляет проверку документов. На этой неделе направим еще один перечень из 241 помещения на 1,6 млрд руб. Кроме того, 19 сентября в управление Росреестра по Курской области направлен список из 185 утраченных помещений, который после согласования поступит в Министерство строительства России».

С начала сентября вынужденные переселенцы из курского приграничья могут потратить средства сертификата не только на покупку жилья, но и на строительство дома хозспособом.

Юрий Голубь