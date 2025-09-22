Избиркомы займутся просрочкой

Комитет Госдумы по государственному строительству 22 сентября рекомендовал палате принять правительственные поправки к выборному законодательству, обязывающие избиркомы повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов, если первоначальный отказ был успешно обжалован в суде. Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда по жалобе КПРФ, чьи кандидаты выиграли в суде у избиркомов, но так и не вернулись на выборы из-за пропущенных сроков регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Думу правительством в конце мая, направлен на исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 13 декабря 2024 года, принятого по итогам рассмотрения жалобы КПРФ. Напомним, на муниципальных выборах в Оренбургской области в 2022 году избиркомы отказали в заверении сразу нескольких списков Компартии, сославшись на технические нарушения. Коммунисты обратились в суд, который обязал комиссии заверить списки, но избиркомы в этом снова отказали — теперь уже со ссылкой на пропущенные сроки подачи документов.

В итоге КПРФ дошла до КС, который жалобу партийцев удовлетворил, указав, что отсутствие у кандидатов возможности вернуться на выборы по решению суда «не согласуется с полноценным народным представительством и не отвечает конституционным гарантиям справедливой судебной защиты избирательных прав». В связи с этим КС предписал внести в действующие законы необходимые изменения, а эксперты назвали это решение «революционным», поскольку оно исключает снятие партсписков с выборов за счет «процедурной эквилибристики» (см. “Ъ” от 16 декабря).

Поправки к базовому федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав во исполнение постановления КС разработал Минюст.

Согласно этому документу, в случае если решение об отказе в заверении списка отменено вышестоящим избиркомом или судом, то организующая выборы комиссия будет обязана повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления в законную силу соответствующего решения суда. Документы, необходимые для регистрации списка, должны быть поданы в избирком в течение пяти дней после этого, но не позднее чем за 15 дней до дня голосования. Как отмечается в пояснительной записке, этот срок установлен с учетом возможного досрочного голосования.

Замминистра юстиции Елена Ардабьева, рассказывая о законопроекте на заседании комитета по госстроительству 22 сентября, подчеркнула, что он не затрагивает выборы депутатов Госдумы и речь идет только о региональных и муниципальных выборах. «Как нам предоставила информацию Центральная избирательная комиссия, по выборам депутатов Госдумы не было ни одного случая, когда такая история могла бы возникнуть,— пояснила госпожа Ардабьева.— Собственно говоря, не было таких случаев и на региональных выборах, только на муниципальных».

У членов профильного комитета возражений по поводу поправок не было. Позитивно оценили инициативу правительства и опрошенные “Ъ” представители парламентской оппозиции. «Любые попытки наведения порядка в этой сфере приветствуются, даже в мелочах»,— сказал “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). В пресс-службе «Справедливой России — За правду» “Ъ” тоже сообщили, что партия поддержит законопроект, призванный «устранить пробел в законодательстве, которое устанавливает пресекательные сроки для подачи документов на регистрацию».

Ксения Веретенникова