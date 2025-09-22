Немецкую ж/д-компанию Deutsche Bahn впервые возглавила женщина

22 сентября министр транспорта Германии Патрик Шнидер объявил о назначении новым генеральным директором государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB) Эвилин Паллы.

В августе господин Шнидер сообщил об отставке прошлого главы компании Рихарда Луца. Ранее госпожа Палла, которая стала первой женщиной во главе DB, возглавляла подразделение DB Regio, занимающееся региональными и пригородными перевозками.

Решение о смене главы национального железнодорожного оператора было принято из-за постоянных опозданий поездов, устаревшей инфраструктуры и плачевного финансового состояния концерна. Одна из целей, заявленных Министерством транспорта, состоит в том, чтобы к 2029 году 70% всех поездов дальнего следования приходило без опозданий (в августе вовремя приходило лишь примерно 60% поездов).

Одновременно с назначением нового гендиректора глава Минтранса сообщил о масштабных реформах в компании, которые в числе прочего предусматривают реструктуризацию и изменение финансовой структуры DB, расширение цифровизации и др. Ранее уже сообщалось о реорганизации наблюдательного совета компании. К 2029 году инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры составят более €100 млрд, €22 млрд из них были выделены уже в текущем году.

Яна Рождественская