Главу Deutsche Bahn снимают с должности из-за постоянных задержек поездов

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер объявил о готовящемся уходе главы Deutsche Bahn. Рихард Лутц продолжит работать в компании, но только до тех пор, пока власти не найдут ему преемника, сообщает Tagesschau.

Правительство решило сменить гендиректора национального железнодорожного оператора из-за постоянных опозданий поездов, устаревшей инфраструктуры и плачевного финансового состояния концерна. При этом, как отметил господин Шнидер, ситуация вокруг Deutsche Bahn с годами только ухудшается. В частности, за время правления господина Лутца доля рейсов, выполненных по расписанию, снизилось с 78,5% до 62,5%.

Власти также объявили о реорганизации наблюдательного совета Deutsche Bahn. По мнению правительства, руководство концерна годами не выполняло собственные обещания по улучшению инфраструктуры и пунктуальности. Полный план реформы Deutsche Bahn будет представлен министром транспорта Германии 22 сентября этого года.

Кирилл Сарханянц