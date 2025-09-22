МИД Ирана: «евротройке» нужно выбрать между конфронтацией и сотрудничеством

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в решении ядерного вопроса Великобритании, Франции и Германии («евротройке») нужно будет сделать выбор между дальнейшей конфронтацией и сотрудничеством путем переговоров. Так он прокомментировал намерение европейских стран возобновить санкции Совбеза ООН против Ирана.

«Они неоднократно убеждались, что мы не реагируем на язык давления и угроз»,— сказал Аббас Аракчи в эфире иранского телевидения (цитата по Reuters).

27 августа Великобритания, Германия и Франция запустили механизм возобновления санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. Он предусмотрен иранской ядерной сделкой от 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий). Россия считает это решение неправомерным, поскольку европейские страны также не выполняли условия соглашения. 19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предлагала заблокировать решение «евротройки».

Лусине Баласян