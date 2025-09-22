Суд арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву
Савеловский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца профессора Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова Амину Гараеву. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Женщина обвиняется в посредничестве при передаче взятки. Подробности дела неизвестны.
Согласно информации с сайта вуза, госпожа Гараева — доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко. В МГМУ она преподает медицинскую статистику, а также общественное здоровье и здравоохранение. Педагог имеет орден «За заслуги в области медицины и здравоохранения», награждена медалью «За мужество и гуманизм».