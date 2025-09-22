«Беда в том, что весь мир расколот»

Дональд Трамп выступил перед многотысячной аудиторией на церемонии прощания с Чарли Кирком. Президент Соединенных Штатов назвал погибшего консервативного активиста мучеником за свободу Америки. Его вдова Эрика заявила, что прощает убийцу мужа, что вызвало овацию со стороны присутствующих. Глава Белого дома, напротив, отметил, что ненавидит своих противников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Эрику Кирк ждет большое будущее.

По данным прессы, на церемонию прощания с Чарли Кирком в Финиксе (штат Аризона) пришли около 200 тыс. человек. Стадион «Стейт Фарм», где проходило основное действо, вмешает около 75 тыс. зрителей. Для тех, кто не попал, установили большие экраны в районе поблизости. Прибыло все руководство Республиканской партии: члены правительства, друзья и идейные соратники, в том числе Такер Карлсон и Илон Маск.

Нужно, наверное, напомнить, что Чарли Кирк — самый известный молодежный правый активист Америки, который делал ставку именно на традиционные ценности и был, соответственно, противником левой и левацкой идеологии. Также он являлся сторонником Дональда Трампа и очень помог ему избраться. Однако он предлагал им диалог, дискуссию. На одном из митингов он был убит по политическим мотивам, назовем это так.

Собственно, вернемся к церемонии. Вдова Чарли Кирка Эрика со слезами на глазах и под овации присутствующих заявила, что прощает убийцу мужа. Затем выступил Дональд Трамп и заявил буквально следующее: «В одном я с ним [Кирком] не согласен. Он не ненавидел своих противников, он желал им добра. А я ненавижу своих противников и не хочу для них добра». Сейчас много пишут о том, что Америка находится на грани гражданской войны и что 47-й президент США использует в будущем убийство Чарли Кирка для расправы со своими противниками, коих у него немало.

Наверное, нужно в связи с этим отметить, что правовая система Соединенных Штатов как раз и построена для того, чтобы избегать каких бы то ни было противоправных действий со стороны власти, включая массовые репрессии. Беда в том, что весь мир расколот. Строителей коммунизма и сторонников мультикультурализма, а также толерантности и всего похожего сменяют ультраправые. Центр пропал, а гармонии нет. Диалог, о котором говорил Кирк, отсутствует. Так бывает в преддверии мировых войн, может быть, она уже идет, или они. А у Трампа есть шанс этот самый раскол преодолеть. Однако без так называемой силовой составляющей здесь не обойдется.

Между тем 36-летней Эрике Кирк пророчат большое политическое будущее. На нее стоит обратить особое внимание: экс-Мисс Аризона, предприниматель, выпускает свою линию одежды, была вторым номером в политическом движении мужа, также сторонник традиционных ценностей. Ее принимают в Белом доме. Вполне вероятно, что перед нами новый кандидат в президенты от Республиканской партии. Впрочем, не будем забегать вперед, ждем очередного нестандартного хода от Дональда Трапа. Как он поступит со своими противниками, которым не желает добра. В целом можно сказать, что для него наступает большой час испытаний, нужно как-то утвердиться в роли мирового лидера, как он себя пытается представить в глазах широкой общественности.

