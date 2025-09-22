Роман Некрасов назначен замминистра сельского хозяйства России

На пост заместителя министра сельского хозяйства России назначен директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. Распоряжение опубликовали на сайте правовой информации. Его в правительстве подписали 20 сентября.

Господин Некрасов работает в Минсельхозе с 2018 года. Тогда он занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Господин Некрасов сменит на должности замминистра директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Максима Марковича. Его утвердили на пост в феврале этого года.