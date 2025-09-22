Минград выдал разрешение на планировку территории под трамвайные пути в Новинках

Министерство градразвития выдало своему учреждению «Институт развития агломерации Нижегородской области» разрешение на подготовку проекта планировки территории для размещения трамвайной линии в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства 22 сентября 2025 года.

Границы планировки территории для размещения трамвайных линий в поселке Новинки

Фото: Минград Нижегородской области Границы планировки территории для размещения трамвайных линий в поселке Новинки

Разработчикам предстоит установить границы земельных участков для размещения линейного объекта в районе улицы 2-й Дорожной с пересечениями дублера проспекта Гагарина. Характеристики проектируемых путей определят при разработке документации.

Добавим, ближайшие к планируемому месту размещения существующие трамвайные пути находятся примерно в семи километрах — на разворотном кольце Мыза.

Как писал «Ъ-Приволжье», трамвайная линия должна стать частью проекта комплексного развития территории (КРТ) в Новинках.

Галина Шамберина