Отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать 23 сентября

Отопление в школах, детских садах и больницах Подмосковья начнут включать 23 сентября из-за похолодания. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

В жилых домах отопление будут включать с 29 сентября по 1 октября. Сейчас специалисты проверяют работу котлов и насосов и выравнивают давление.

По прогнозам центра погоды «Фобос», 24 сентября в Подмосковье наступит метеорологическая осень. Температура днем понизится до 7-10°С, ночью — до 0-5°С. Первый снег может пойти в Московской области 27 сентября.

В Москве включают отопление, когда среднесуточная температура держится ниже восьми градусов пять дней подряд и по прогнозу погоды ожидается ее снижение. В прошлом году его начали включать 7 октября.