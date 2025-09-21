Синоптик Тишковец: первый снег в Подмосковье может выпасть 27 сентября

Первый снег может пойти в России 26 и 27 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, 26 сентября первый снег может пойти в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе. На следующий день — в Центральной России, в том числе и в Московской области. К 28 сентября часть осадков может дойти до севера Черноземья и затронуть юго-запад Центрального федерального округа.

Евгений Тишковец отметил, что смена климатических сезонов начнется уже со вторника: ее запустит североатлантический циклон «Бернвард».

Со среды в Московской области наступит метеорологическая осень. Днем температура будет не выше 10-13 градусов. Утром в четверг воздух в Москве остынет до 2-5 градусов, в Подмосковье — до 0-5 градусов. Дневная температура понизится до 7-10 градусов. В пятницу возможны небольшие осадки, однако температура воздуха существенно не изменится.