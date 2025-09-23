Кристиану Хорнеру заплатили за уход

Команда «Формулы-1» Red Bull сообщила в понедельник об официальном расторжении контракта с бывшим боссом «конюшни» Кристианом Хорнером. Фактически он был уволен 9 июля (его место занял Лоран Мекис). Но у Хорнера имелся контракт, рассчитанный до 2030 года. В нем значилось, что в случае досрочного увольнения по инициативе работодателя менеджеру причитается компенсация в £100 млн. Red Bull удалось снизить размер отступных до £80 млн. Но команда согласилась с тем, что 51-летний специалист сможет вернуться в «Формулу-1», если получит приглашение от другой команды, во втором квартале 2026 года. Контракты с топ-менеджерами нередко предусматривают, что в другую «конюшню» они могут перейти только по истечении какого-то времени после увольнения.

Кристиан Хорнер возглавлял Red Bull с 2005 года, с момента основания команды. За это время гонщики «быков» восемь раз выигрывали чемпионат мира — Себастьян Феттель первенствовал в 2010–2013 годах, а Макс Ферстаппен побеждал с 2021 по 2024-й. Но именно чемпионский 2024 год стал для Хорнера самым трудным. В начале прошлого года одна из сотрудниц Red Bull обвинила Хорнера в домогательствах. Расследование ничего криминального в действиях Хорнера не выявило, но атмосфера в Red Bull была испорчена. В мае 2024 года об уходе из команды заявил ее главный конструктор Эдриан Ньюи. Почти сразу машины «быков» потеряли скорость, и Ферстаппену только благодаря везению и собственному таланту удалось сохранить титул, к которому рвался гонщик McLaren Ландо Норрис. В нынешнем сезоне команда также испытывала трудности, так что увольнение Хорнера, что называется, назрело. Что интересно, после его ухода дела у команды более или менее наладились. Ферстаппен (идет в общем зачете третьим) выиграл два последних этапа и, если повезет, сможет снова претендовать на титул.

Александр Петров