Картаполов: наращивание ПРО в космосе угрожает ДСНВ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что решение США о размещении систем противоракетной обороны в космосе угрожает Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«ПРО в космосе, просто наращивание и совершенствование систем противоракетной обороны сверхмеры, это все, по сути, приводит к тому, что ДСНВ перестанет быть актуальным»,— сказал господин Картаполов (запись опубликована в Telegram-канале «Маяка»).

Сегодня президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова в течение года придерживаться центральных ограничений ДСНВ после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок соглашения. По его словам, решение о продлении самоограничений будет зависеть от действий США.

Андрей Картаполов сказал, что в настоящий момент договор работает «на основе устных соглашений». Он допустил, что в дальнейшем Россия и США могут продолжить придерживаться ДСНВ в таком формате.