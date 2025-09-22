Призыв по осени считают

В российском Генштабе рассказали о деталях предстоящего осеннего воинского призыва. Набор пройдет с 1 октября по 31 декабря, при этом кампания будет осуществляться с помощью как электронных, так и бумажных повесток. Количество новобранцев установят президентским указом, который пока не опубликован. В правительстве РФ тем временем одобрили законопроект о переходе призывных кампаний на круглогодичный режим.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О деталях предстоящего воинского призыва в понедельник, 22 сентября, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, кампания начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2025 года (исключение — Крайний Север, где призыв начнется с 1 ноября). Срок военной службы останется прежним — 12 месяцев.

В войска призовут граждан от 18 до 30 лет, их точное количество определит указ президента РФ (еще не опубликован; в осеннюю кампанию 2024 года было призвано 133 тыс. человек). Отправка новобранцев в войска со сборных пунктов начнется с 15 октября. В весенний призыв в армию набрали 160 тыс. человек, план по призыву «выполнен своевременно и в полном объеме», заверили в Генштабе.

Осенний призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета, пообещали в Минобороны: повестки новобранцам разошлют как в бумажном, так и в электронном виде.

Напомним, закон о создании такого реестра и интегрированного с ним реестра повесток был принят в 2023 году: граждан оповестят о необходимости явиться в военкомат через портал «Госуслуги», ограничивая им до явки выезд из страны. Уклонистам могут запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать кредиты и регистрировать ИП. Уклонистом считается гражданин, не явившийся в военкомат в течение 20 суток с момента получения повестки. Кроме того, за неявку в военкомат без уважительной причины грозит штраф в размере 30 тыс. руб.

Из заявлений господина Цимлянского следует, что нынешний набор пройдет по традиционной схеме, когда срочников призывают в войска дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Между тем правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о круглогодичном призыве на военную службу. Проект поправок к законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» в июле 2025 года внесли в Госдуму глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР). Согласно документу, в течение всего года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в войска отправляться по старой схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. В правительстве отмечают, что «разделение понятий призыва граждан на военную службу» и отправки призывников потребует также изменений федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а возражений против круглогодичного призыва не имеют.

Владимир Цимлянский также напомнил, что решение о призыве в войска теперь действительно в течение целого года, а не одной кампании.

Соответствующий закон Госдума приняла в апреле 2025 года (тогда как поправки о круглогодичном призыве прошли пока лишь первое чтение в парламенте). «Если гражданин, призванный на службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, он направляется для ее прохождения в период проведения следующей кампании»,— уточнил представитель Генштаба. Заодно господин Цимлянский заверил, что служить новобранцы будут только в России и для участия в СВО их привлекать не будут.

Александр Воронов