Право неруля

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к правительству с предложением разработать набор «регуляторных или ограничительных» мер для поэтапного отказа от праворульных автомобилей. В России насчитывается более 3,5 млн таких авто, их число продолжает расти, большинство из них зарегистрировано на Дальнем Востоке. Господин Кутепов ссылается на данные о росте числе аварий с участием машин с правым расположением руля. Конкретные меры, которые могут быть включены в этот «комплекс», пока неизвестны, но в кабмине пообещали рассмотреть предложения сенатора. Опрошенные “Ъ” эксперты настроены пока скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Саяпин / ТАСС Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Свое обращение (текст есть у “Ъ”) Андрей Кутепов направил курирующему промышленность вице-премьеру Денису Мантурову. Сенатор считает «целесообразным принять меры» по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на «более безопасные» транспортные средства.

Денис Мантуров, уверен господин Кутепов, должен поручить Минпромторгу разработать «комплекс мер» по стимулированию обновления парка.

«Важно, чтобы регуляторные или ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового автомобиля»,— отмечает сенатор.

Господин Кутепов в обращении пишет, что доля автомобилей с правым рулем в отечественном автопарке составляет 8,2%. В 2024 году с участием таких авто произошло более 16 тыс. ДТП, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Основная часть «праворулек» сосредоточена на Дальнем Востоке: по данным ГИБДД на начало 2025 года, из 3,53 млн транспортных средств такого типа более 2 млн зарегистрировано в Дальневосточном федеральном округе (в том числе 811 тыс. и 305 тыс. в Приморском и в Хабаровском краях соответственно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сенатор также ссылается на проект стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, который подготовило МВД для утверждения президентом. В этом документе (см. “Ъ” от 13 июля) говорится о наблюдаемом в последнее время росте импорта «праворулек», что, в свою очередь, провоцирует рост аварийности с их участием. МВД опасается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может плохо повлиять на безопасность движения. В проекте стратегии министерство отмечает важность «стимулирования обновления парка транспортных средств». На этот тезис господин Кутепов и ссылается в своем обращении.

В аппарате Дениса Мантурова “Ъ” сообщили, что обращение будет рассмотрено при поступлении.

В Минпромторге напомнили, что ведомство уже ведет «системную работу в части стимулирования спроса на отечественные автомобили, в том числе в рамках программ льготного автокредитования и льготного лизинга». «Концептуально такая инициатива может положительно сказаться как на процессе омоложения парка, так и на уровне безопасности движения,— отметили в ведомстве.— Однако совместно с отраслевым сообществом необходимо выработать сбалансированные решения. На данном этапе речь не идет о принудительной замене праворульных автомобилей».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков называет «очень странным» аргумент о приросте в 0,9% аварийности с участием праворульных авто. «Ведь количество таких автомобилей сильно выросло,— поясняет он.— В 2022 году ввоз машин с пробегом из Японии в РФ вырос на 45%, в 2023 году — на 20%, в 2024 году — еще на 7%. Естественно, что с их участием будет происходить больше аварий». Господин Кадаков не видит оснований, чтобы организовывать «какие-то гонения» на автомобили с правым рулем.

В дальневосточных регионах уже сложилась вся инфраструктура «под правый руль», добавляет руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «На некоторых парковках, когда подъезжаешь к шлагбаумам, кнопка вызова расположена справа,— приводит пример эксперт.— Правый руль дешевле, наверное, в два раза, чем даже самые недорогие отечественные машины». «Наши производители, к сожалению, не могут предложить соответствующих аналогов»,— добавляет Максим Кадаков.

Предложенный господином Кутеповым «комплекс мер» независимо от его содержания может вызвать непонимание среди дальневосточных автомобилистов, считает господин Шкуматов. «Я бы не трогал эту проблему по той простой причине, что для многих регионов праворульные машины являются частью повседневной жизни,— заявил ТАСС член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков (СРЗП).— Давайте оставим людей в покое. Пусть ездят и зарабатывают деньги. Возят свои семьи, ездят на работу, на отдых».

Иван Буранов