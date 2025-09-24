Что мне дождь, что мне зной

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС действует в России уже шесть лет, но ни одна региональная программа так и не была запущена: регионы не готовы финансировать выплаты, а граждане не видят смысла платить за страховку, рассчитывая на помощь государства. Между тем новый законопроект, который переносит управление программой на федеральный уровень, может стать стимулом для развития рынка. Пока же основной объем страхования обеспечивают коммерческие полисы, но, по оценкам экспертов, по ним застраховано не более 7% жилья, если не считать обязательные ипотечные страховки.

Добровольно-принудительно

Для России проблема рисков природных катаклизмов стала предметом системного внимания на государственном уровне после аномального лета 2010 года, когда температура во многих регионах страны превышала 40 градусов. Прямой экономический ущерб от этого природного явления превысил $15 млрд, а человеческие потери составили порядка 56 тыс. человек. Десятки населенных пунктов были полностью уничтожены пожарами, что привело к массовому лишению крова тысяч граждан.

Помимо пожаров самыми опасными и регулярными природными катаклизмами в России являются паводки и наводнения. Однако именно небывалая жара катализировала реакцию на высшем уровне: летом 2010 года тогда еще президент России Дмитрий Медведев провел серию встреч с руководителями ведущих страховых компаний для проработки вопросов экономической компенсации ущерба от ЧС. Результатом встреч стало поручение правительства №Пр-2685 от 11 сентября 2010 года, в котором в числе прочего был обозначен курс на разработку мер по стимулированию добровольного страхования жилья, здоровья и имущества граждан как ключевого механизма передачи таких рисков, в том числе с учетом международной практики.

Однако закон о добровольном страховании жилья от ЧС был принят лишь в 2018 году и вступил в силу с 2019 года. Поправки разрешают регионам самостоятельно утверждать программы возмещения ущерба жилью, пострадавшему в ЧС. Предполагалось, что полисы добровольного страхования станут годовыми, страховые суммы определит правительство, методику тарифов — Банк России. Плату за страхование можно будет включать в квитанции за ЖКУ. Возмещение планировалось в двух форматах — новое жилье или денежная выплата, если свободных квартир нет. Тем, кто не был застрахован, сохраняют федеральные компенсации и возможность получить жилье в собственность, а не по соцнайму. Однако компенсации из бюджета носят ограниченный характер: они выплачиваются только за основное жилье в пределах социальных норм, суммы далеки от рыночной стоимости утраченного имущества.

Регионы затягивали с запуском программ, опасаясь расходов на софинансирование из собственных бюджетов, притом что основное покрытие ущерба по закону идет из федеральных средств. Даже предложение Минфина сократить долю регионов до символических сумм не улучшило ситуацию.

В результате с момента принятия закона о добровольном страховании жилья от ЧС в 2018 году ни одна программа так и не заработала. «Сейчас рынку не хватает понимания ценности страхования со стороны страхователя, также непонятен механизм регулирования — как будет осуществляться контроль за страхованием, будут ли штрафы за нестрахование, как в случае с ОСАГО»,— говорят в «Т-Страховании».

Главная проблема этого закона именно в отсутствии стимулов, говорит директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «Рынок страхования жилья от ЧС в России довольно ограничен. Развитие рынка сдерживают невысокие доходы и низкая страховая культура населения. Граждане не видят смысла покупать страховые продукты для восстановления своего имущества после ЧС, так как привыкли, что государство компенсирует убытки»,— отмечает он. Необходимость увеличивать бюджетные затраты и разрабатывать методики определения ущерба также сдерживала регионы от создания и продвижения региональных программ страхования жилья от ЧС.

С 1995 по 2021 год в Москве действовала льготная программа страхования жилья, которая и послужила основой федерального закона о региональных программах страхования. Оформить полис можно было прямо через платежку ЖКХ, отметив соответствующий пункт и оплатив счет. Тариф составлял 23,52 руб. за квадратный метр при страховой сумме 44 тыс. руб. за «квадрат», при этом 15% выплат покрывал город. Обычное страхование обходилось примерно вдвое дороже. За время работы программы урегулировано более 205 тыс. случаев, выплаты пострадавшим превысили 4 млрд руб.

«Опыт московской программы страхования жилья показал, что можно добиться высокого уровня проникновения (до 50%) в региональной добровольной программе на основе удобной экосистемы, проактивной информационной работы и используя доступные мотивационные инструменты, не требующие большой нагрузки на бюджет»,— считает руководитель дирекции имущественного страхования СК МАКС Александр Агапов.

Закон 2.0

В апреле 2025 года в Госдуму был внесен новый законопроект, который переносит разработку программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций с регионального на федеральный уровень, то есть программа возмещения ущерба пострадавшего жилья получит федеральный статус и будет разрабатываться и утверждаться правительством совместно с регионами.

Новые поправки, как ожидается, также вызовут немало дискуссий среди регионов и страховщиков. «Инициатива сталкивается с рядом проблем, из-за которых интереса у страховщиков к ней нет»,— поясняет генеральный директор СК «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

Во-первых, отсутствует мотивация граждан к заключению таких договоров. В страхование пойдут прежде всего жители территорий с практически гарантированным наступлением события. Это противоречит базовому принципу страхования — случайности, говорит он. Во-вторых, законопроект допускает краткосрочные договоры, например только на сезон паводков. Это также разрушает систему вероятностного распределения рисков. В-третьих, тарифы рассчитаны исходя из усредненной статистики по имущественному страхованию физических лиц. В результате они не отражают реальную структуру рисков и слабо обоснованы экономически, заключает он.

По мнению старшего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллиной, успех нового закона зависит от проработки финансовых механизмов и прозрачного управления средствами. Для страховщиков он ставит ряд ключевых вопросов. Во-первых, внедрение точных методов расчета тарифов на основе моделей катастрофических рисков (CAT-modeling) для обеспечения финансовой устойчивости и формирования адекватных резервов. Во-вторых, создание единой геоинформационной системы с детализированными картами рисков, интегрированными с базами данных по ЧС, ущербам и уязвимости объектов. В-третьих, налаживание обмена данными с МЧС, Росгидрометом и органами власти для получения актуальной и проверенной информации. «Важно, чтобы закон предусмотрел в первую очередь эффективные меры стимулирования, а также простую и удобную форму оформления и оплаты полиса»,— соглашается управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Мировой опыт

В мире растет объем катастрофических убытков от природных явлений, что эксперты связывают с изменением климата.

Последствия нарастающих катаклизмов бьют по экономике, инфраструктуре и населению, усиливая нагрузку на бюджеты стран. При этом разрыв между общим ущербом и застрахованными убытками растет: в развитых странах покрывается более 40% потерь, в развивающихся — лишь около 3%.

Это делает государственное участие в страховании ЧС неизбежным.

В большинстве стран катастрофические риски включаются в стандартные или дополнительные полисы страхования жилья. В Бельгии действует система солидарной ответственности государства и страховщиков через Кассу перестрахования (CRB) — страховка от природных бедствий обязательна для всех владельцев недвижимости. Во Франции аналогичную роль выполняет Центральная перестраховочная касса (CCR), а расходы на восстановление домов покрываются через фонд предупредительных мероприятий, формируемый за счет отчислений страховщиков.

В США основной инструмент — Национальная программа страхования от наводнений (NFIP), созданная Конгрессом в 1968 году и управляемая агентством FEMA. Стандартный полис не покрывает ущерб от наводнений, для этого приобретается отдельная страховка. Программа охватывает около 5 млн домов и предприятий, в основном в прибрежных зонах. На ее основе штаты создают свои страховые схемы с обязательным страхованием для объектов в зонах повышенного риска. Для расчета тарифов используются специальные карты оценки рисков (FIRM).

Турция реализует обязательное страхование жилой и коммерческой недвижимости от землетрясений — тарифы зависят от местоположения, типа здания и конструкции. В Новой Зеландии аналогичные функции выполняет государственная Комиссия по землетрясениям, а в Тайване действует специальный пул страхования от сейсмических рисков. В ряде стран страхование заточено под конкретные угрозы — например, во Флориде создан фонд защиты от ураганов.

И все равно страхуют

Точной официальной статистики по рынку добровольного страхования жилья от ЧС не ведется, поскольку данные риски зачастую включены в общие полисы страхования имущества и не выделяются отдельно. Согласно экспертной оценке, доля таких полисов составляет всего от 3% до 7%, если исключить квартиры, застрахованные по ипотечным обязательствам, где страхование является обязательным условием кредита, отмечают в НРА. В денежном выражении это соответствует годовому объему страховых премий в размере 30–70 млрд руб., что для страны с высоким уровнем ЧС считается крайне низким показателем. Однако все больше и больше страховщиков включают риски ЧС в покрытие по полисам.

«По нашим оценкам, рынок стабильно растет — это результат влияния роста стоимости недвижимости и строительных материалов, активности страховых компаний в продвижении этих видов страхования, создания более удобных цифровых технологий страхования, упрощающих для страховых агентов работу со страхованием недвижимости, развития коробочных продуктов, появления новых каналов продаж нестраховых посредников, включая банки, салоны мобильной связи, агентства недвижимости и так далее»,— говорит Артем Искра. Самое большое проникновение страховок — в регионах с высокой долей дорогостоящей недвижимости (Москва, Петербург и области, Краснодарский край), а в регионах даже с частыми стихийными бедствиями доля застрахованного жилья не превышает 15–20%.

Страховщики предлагают как персональную страховку, так и коробочные продукты (продукты с фиксированными страховыми суммами, лимитами и страховой премией). «Существует возможность приобрести узконаправленные страховки, покрывающие исключительно чрезвычайные ситуации (пожары, наводнения, землетрясения и другое). Такие программы дешевле стандартных полисов, но и защита значительно ниже, а экономия не является существенной»,— говорит руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Иванов.

Стандартное покрытие страховок обычно включает следующие риски: стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения и другое), техногенные катастрофы и аварии, пожары и взрывы, падение летательных аппаратов и их обломков, наезд транспортных и механических средств, а также противоправные действия третьих лиц, например кражи или акты вандализма. При этом страховая защита не распространяется на ущерб, связанный с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. Также не покрываются убытки, возникшие в результате военных действий, маневров или других военных мероприятий, гражданских войн, массовых беспорядков и забастовок. Отдельно исключены последствия террористических актов и действий, квалифицируемых как терроризм.

Стоимость таких полисов определяется индивидуально и зависит от региона, состояния объекта недвижимости, максимальных лимитов покрытия. Для несгораемых домов тариф составляет около 0,25–0,3% от стоимости недвижимости, для смешанных — 0,4–0,5%, для деревянных — 0,6–0,8%, говорят в «Ренессанс страховании». Для дорогих элитных коттеджей тариф может начинаться с 0,2%. Обычно страховые компании принимают на страхование дома стоимостью от 1 млн руб.

