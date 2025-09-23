Как проходит отбор в «Топ-1000 российских менеджеров»

Начальный пул кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года (в данном случае — 2024 года). Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.

Возможно выдвижение следующих руководителей функциональных направлений компании: высший руководитель, финансовый директор, коммерческий директор, директор по маркетингу, директор по персоналу, ИТ-директор, директор по связям с общественностью, директор по отношениям с органами власти, директор по корпоративному управлению, директор по логистике и цепям поставок, директор по правовым вопросам, директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, директор по развитию. Кроме того, в 2025 году в специальном разделе рейтинга было предусмотрено пять дополнительных функциональных направления: директор по связям с инвесторами, директор по цифровой трансформации, директор по внутрикорпоративным коммуникациям, директор по закупкам и директор по кибербезопасности.

Каждому предложенному экспертами менеджеру направляется приглашение участвовать в рейтинге и предоставляется возможность выдвинуть свою управленческую команду и руководителей из других компаний. Обязательным условием включения в рейтинг является не менее чем полугодовой срок работы кандидата на данном месте.

Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые на сайте проекта производят онлайн-оценку своих коллег в рамках функционального направления. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег.

Окончательные итоги рейтинга верифицируются на заседаниях экспертных комиссий. К очным заседаниям экспертных комиссий приглашаются все желающие кандидаты рейтинга текущего года и многократные финалисты рейтингов прошлых лет. Комиссии организуются по функциональному признаку: комиссия по утверждению списка высших руководителей и комиссии по утверждению руководителей функциональных направлений.

С точки зрения специализации компаний отраслевой классификатор рейтинга относит их к одной из следующих сфер деятельности: информационные технологии, коммерческие банки, коммуникационные и рекламные агентства, лесная и лесоперерабатывающая промышленность, машиностроение, медиабизнес, металлургия и горнодобывающая промышленность, многопрофильные холдинги, онлайн-платформы, профессиональные услуги, связь и телекоммуникации, сельское хозяйство, сервис (потребительские услуги), производство потребительских товаров, страхование, строительство, торговля, фармацевтика, финансовый сектор, химическая промышленность, транспорт, энергетика и топливный комплекс.

Названия компаний в публикуемых таблицах рейтинга даны в соответствии с правилами русского языка и нормами “Ъ”. На момент публикации рейтинга возможны изменения в статусе менеджеров и компаний. Звездочкой (*) отмечены кандидаты, на момент публикации покинувшие компанию.

