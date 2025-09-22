Россия не поддержит западных кандидатов на пост генсека ООН

Россия не поддержит кандидатов с западным гражданством на пост генерального секретаря ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов отметил, что для справедливой географической представленности этот пост должен занять политик из Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Логвинов

Фото: Постпредство РФ при ЕС Кирилл Логвинов

Фото: Постпредство РФ при ЕС

«В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика»,— сказал господин Логвинов в интервью ТАСС.

Он отметил, что гендерные аспекты при выборе генсека ООН не так важны. По словам господина Логвинова, в первую очередь кандидат должен иметь достаточно опыта, профессионально подходить к своим задачам и «выстраивать свою линию в равноудаленном ключе».

Сегодня Bloomberg сообщало, что новым генсеком ООН может стать женщина. Среди возможных кандидатов агентство перечислило Мию Моттли и Джасинду Ардерн — нынешний и бывший премьер-министры Барбадоса и Новой Зеландии соответственно. Также в кандидатах числятся бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Выборы нового генсека ООН пройдут в декабре 2026 года, когда у нынешнего главы организации Антониу Гутерриша истечет срок полномочий.