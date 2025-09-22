ЦБ: средняя зарплата в России выросла в 2025 году на 15%

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что доходы россиян продолжают расти «очень быстрыми» для экономики темпами. Средний размер зарплат в 2025 году, по его словам, увеличился примерно на 15%.

«Доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий»,— сказал Кирилл Тремасов журналистам (цитата по ТАСС).

Как добавил советник главы ЦБ, уровень безработицы в России остается минимальным. По его словам, отсутствие роста безработицы означает, что компании не сокращают большое количество сотрудников, как это было в период пандемии COVID-19.

В июне 2025 года средний размер зарплат превысил 100 тыс. руб. в 19 регионах России. Годом ранее таких регионов было 11. За год порог в 100 тыс. руб. перешли Московская, Архангельская, Иркутская и Амурская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края и Республика Коми.