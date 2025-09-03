Число регионов с зарплатами выше 100 тыс. руб. почти удвоилось за год

Число российских регионов с зарплатой выше 100 тыс. руб. почти удвоилось за год — с 11 до 19, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. В июне 2025 года средняя зарплата в России впервые превысила 100 тыс. руб., достигнув 103,2 тыс. руб., что на 15,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Восемь новых регионов перешли порог в 100 тыс. руб., включая Московскую, Амурскую, Иркутскую и Архангельскую области, а также Красноярский, Забайкальский и Приморский края и Республику Коми. Средняя зарплата в этих регионах составляет 101-105 тыс. руб., отмечает руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Рост зарплат связан с увеличением минимального размера оплаты труда с 19,2 тыс. до 22 тыс. руб. за два года, инфляцией в 9,5% в 2024 году и дефицитом кадров при безработице в 2,2%. Влияние также оказало денежное довольствие контрактников в зоне военного конфликта на Украине, составляющее не менее 200 тыс. руб. в месяц, что повысило общий уровень зарплат в стране.