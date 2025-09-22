Власти Ленобласти инвестирует 610,5 млн рублей в реконструкцию школы в Ивангороде

Власти Ленинградской области инвестируют 610,5 млн рублей в реконструкцию здания Ивангородской основной общеобразовательной школы № 2. Муниципальный контракт заключен, подрядчик уже приступил к реализации проекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что после обновления школа увеличит вместимость и получит современные учебные и общественные пространства.

«Школа № 2 — одно из главных образовательных учреждений города, где учатся дети из разных микрорайонов, и здание давно требовало капитального обновления. После ремонта здесь появятся новые учебные кабинеты, современный спортивный зал, столовая и библиотека. Это станет одним из самых значимых подарков городу и его жителям в честь дня рождения нашей области»,— прокомментировал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Завершить работы на социальном объекте в Ивангороде планируется в первом квартале 2027 года, уточняется в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности по факту подтопления здания школьного учреждения в поселке Лебяжье Ломоносовского района.

Андрей Цедрик