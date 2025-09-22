Свердловская школа выплатит компенсацию девочке, которую пырнула ножом ровесница

В Красноуфимске (Свердловская область) пострадавшей от ножевого удара девочке выплатят компенсацию школа и законный представитель виновницы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве сообщили, что 1 апреля этого года 12-летняя девочка, которая не училась в красноуфимской школе №3, проникла туда и ткнула ножом 11-летнюю девочку «на почве личной неприязни». Пострадавшая получила открытую травму плечевого пояса, что помешало ей нормально учиться дальше и вести активный образ жизни.

Расследование прокуратуры показало, что в инциденте виноваты директор и охранник школы. Руководитель учреждения понесла дисциплинарное наказание. Прокуратура внесла представление в адрес директора охранной организации, его тоже привлекли к дисциплинарной ответственности.

По иску прокурора суд постановил присудить пострадавшей девочки выплаты для компенсации морального вреда. С каждого из ответчиков — школы и представители несовершеннолетней — взыщут по 50 тыс. руб.

Анна Капустина