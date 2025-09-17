Бизнес-центр на Суворовском проспекте выставили на продажу за полмиллиона рублей

Нового владельца ищут для бизнес-центра на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге. За здание просят 500 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Общая площадь четырехэтажного дома составляет 4 тыс. кв. м. Бизнес-центр занят арендаторами. Среди достоинств объекта заявлены развитая инфраструктура, современные инженерные сети и оживленный район с высокой проходимостью.

Разместившая объявление компания уверяет, что здание подойдет под любой вид деятельности. Юридический статус объекта — собственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что отель «Талион Империал» в Петербурге за 4,4 млрд рублей приобрела компания «Лига».

Татьяна Титаева