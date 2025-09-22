Бывшего первого замгубернатора Югры Шипилова перевели из СИЗО под домашний арест

Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) удовлетворил жалобу защиты и перевел из СИЗО под домашний арест бывшего первого замгубернатора ХМАО—Югры Алексея Шипилова. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

По версии следствия, бывший чиновник в 2023-2024 годах получил взятку на сумму не менее 7,5 млн руб. от управляющей компании. За это господин Шипилов поручил перевести многоквартирные дома на обслуживание этой организации.

Алексея Шипилова арестовали 15 февраля, с тех пор срок его ареста неоднократно продлевался. Бывший первый замгубернатора занимал свой пост с 2016 по 2024 год. В ХМАО—Югры он курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности, государственной гражданской службы, молодежной политики и внешних связей.

Никита Черненко