Oracle сообщила, что у нее теперь будет два гендиректора

Американская технологическая корпорация Oracle объявила, что теперь ее будут возглавлять два генеральных директора: Клэй Магоуирк и Майк Сисилиа. Они сменят на этом посту Сафру Кац, которая была гендиректором с 2014 года и теперь станет заместителем председателя совета директоров.

Oracle стала одной из компаний, получивших большие преимущества благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) — спрос на ее облачные сервисы со стороны корпораций, занимающихся ИИ, растет. Ранее в сентябре основатель Oracle Ларри Эллисон на некоторое время стал самым богатым человеком в мире с состоянием $393 млрд. Это произошло после того, как акции компании выросли на 40% благодаря очень хорошей квартальной отчетности.

Нынешние назначения отражают важность для компании облачных технологий — господин Магоуирк с 2021 года возглавлял ее облачное подразделение, а когда-то был одним из первых сотрудников этого подразделения. Господин Сисилиа возглавлял подразделение Oracle Industries, которое в числе прочего занимается прикладным применением ИИ.

После заявления об изменениях в руководстве Oracle акции компании выросли на 1%. С начала года они подорожали почти на 90%.

Яна Рождественская