Трамп планирует встретиться с президентом Аргентины Милеем 23 сентября

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что президент Дональд Трамп хочет встретиться с аргентинским коллегой Хавьером Милеем 23 сентября в Нью-Йорке. Господин Бессент назвал Аргентину «системно важным союзником США в Латинской Америке».

«Мы уверены, что поддержка президентом Милеем бюджетной дисциплины и структурных реформ необходима, чтобы положить конец долгой истории упадка»,— написал глава американского Минфина в соцсети Х. Он отметил, что ведомство готово сделать все, что входит в его полномочия, чтобы поддержать Аргентину.

Хавьер Милей пришел к власти в декабре 2023 года и сначала зарекомендовал себя сторонником Украины и ее президента Владимира Зеленского. Весной этого года он взял курс на полную солидаризацию с США, в том числе и по вопросу урегулирования украинского конфликта.

