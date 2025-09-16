Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородские власти увеличивают расходы спортивной АНО на 235 млн рублей

Правительство региона намерено выделить еще 234,7 млн руб. на расходы АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС). Об этом говорится в проекте сентябрьских изменений в областной бюджет 2025 года, внесенных губернатором в заксобрание.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В пояснительной записке указано, что 212,7 млн руб. из этой суммы пойдут на поддержку хоккейного клуба «Торпедо» и футбольного клуба «Пари НН». Более подробные данные не приводятся. Как писал «Ъ-Приволжье», недавно из футбольного клуба уволился директор Давид Мелик- Гусейнов.

Еще 22 млн руб. выделяют на проведение ежегодного спортивного мероприятия «Марафон Нижний Новгород».

При формировании бюджета на текущий год для ЦУРС было заложено 2,95 млрд руб. Организацию создали в 2024 году для работы с профессиональными клубными системами по хоккею с шайбой (ХК «Торпедо»), футболу (ФК «Пари НН» и дзержинский ФК «Химик»), баскетболу (БК «Пари НН»), мини-футболу (ПКМФ «Торпедо»), волейболу (ВК АСК) и хоккею с мячом (ХК «Старт»). Возглавил АНО бывший зампредседателя нижегородского правительства Максим Гафуров.

Галина Шамберина