В США по студенческим визам въехало минимальное за четыре года число иностранцев

В августе в США по студенческой визе въехали 313 тыс. человек, что на 19% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передает Bloomberg. Показатель стал минимальным с 2021 года.

Число иностранцев, которые въезжают в Соединенные Штаты по студенческой визе, сокращается пятый месяц подряд. Спад наиболее заметен среди студентов из Азии — основного региона выдачи американских студенческих виз.

В мае 2025-го администрация президента Дональда Трампа объявила об ужесточении визовой политики в отношении иностранных студентов. В процедуру проверки включили анализ профилей просителей виз в социальных сетях. Дональд Трамп также подписал распоряжение о полном запрете выдачи виз для студентов, которые хотят учиться в Гарварде, но суд отменил решение.