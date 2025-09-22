Правительство Франции поссорилось с местными властями из-за палестинских флагов

Главы сразу 52 муниципалитетов во Франции разместили на фасадах мэрий палестинские флаги, празднуя таким образом признание Палестины французскими властями. Этот символический жест тут же вызвал возмущение правительства страны.

Министерство внутренних дел направило префектам телеграмму с требованием «сохранять нейтралитет» и немедленно снять флаги Палестины с мэрий и других зданий госслужб, сообщает Le Parisien. Правительство предписывает местным властям размещать на государственных зданиях только два флага — Франции и Евросоюза. Размещение любых других флагов, по мнению федеральных властей,— «вмешательство во внешний конфликт» и «угроза общественному порядку».

Как отмечает газета, префекты не могут напрямую запретить мэрам вывешивать флаг другой страны на государственных зданиях, но могут потребовать снять их, а в случае невыполнения требования — обратиться в суд.

Кирилл Сарханянц