Францию раскалывает чужой символ

В понедельник, 22 сентября, в день, когда Франция официально признает Государство Палестина, французские мэрии рискуют стать ареной символической войны. Первый секретарь Соцпартии Оливье Фор призвал вывесить на зданиях мэрий палестинские флаги. О новой главе «войны флагов» — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Moussa / AP Фото: Hatem Moussa / AP

Уже давно власти требуют от мэрий единообразия: государственные здания Франции имеют право поднимать только два флага — французский триколор и синие звезды Евросоюза. О том, как мэра Ниццы Кристиана Эстрози заставили снять флаг Израиля с балкона мэрии, “Ъ” писал 29 июня. Но теперь проблема становится еще более острой — левые и особенно крайне левые готовятся отпраздновать признание президентом Эмманюэлем Макроном Государства Палестина, вывесив палестинские флаги над французскими мэриями. К этому призвал левые муниципалитеты первый секретарь Соцпартии Оливье Фор.

Противостояние обещает быть показательным. С одной стороны — мэры Нанта, Сен-Дени и ряда других «левых» городов, заявившие о намерении поднять палестинский флаг в знак солидарности с «борьбой за независимость». С другой — государство, для которого любое пестрое знамя на официальных зданиях есть не что иное, как «вмешательство во внешний конфликт» и «угроза общественному порядку».

До этого на мэриях не раз появлялись украинские, тибетские, радужные (атрибут движения ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено в РФ) флаги — и все это без какого бы то ни было сопротивления со стороны государства. Почему же ближневосточный конфликт вызывает столь резкую реакцию властей? Ответ понятен. В случае с Израилем и Палестиной возникает риск экспорта конфликта на французскую территорию.

Палестинский флаг сделался во Франции больше чем дипломатическим символом. После атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей войны в Газе он стал знаменем французской улицы.

На демонстрациях ультралевых и «деколониальных» движений его вывешивают рядом с эмблемами «Непокоренной Франции» и Антифа. Под красно-черно-бело-зелеными полотнищами идут самые разнообразные протесты — от блокировок университетов, от акций против неэкологичных госпроектов до маршей «против фашизма».

Явление уже перестало быть уделом университетов и крупных городов. По информации французских спецслужб, каждую неделю проходит от 60 до 80 пропалестинских акций — от Парижа до самых до окраин. На протестах против новых автодорог, на антикапиталистических рейвах неизменно появляются палестинские флаги. Они сделались элементом «эстетики сопротивления», своего рода модным аксессуаром левой улицы.

Палестинский флаг превращен в универсальный знак «борьбы угнетенных». Французский же триколор на этих митингах зачастую воспринимается как «символ колониализма» и даже как «фашистская метка». 10 сентября, во время акции Bloquons tout («Блокируйте все!»), организаторы выставили из своих рядов участников с французскими флагами — «чтобы не было фашистов». В этом жесте читается переворот смыслов: национальный флаг становится признаком «правых», тогда как палестинский закрепляется за «прогрессивным лагерем».

Неудивительно, что на этом фоне инициатива Оливье Фора вывесить палестинский флаг на мэриях кажется весьма двусмысленной. Для левой сцены — это способ институционализировать протестный символ, вписать его в официальное пространство. Для правительства — прямая угроза нейтралитету и общественному порядку. МВД предупреждает об усилении антисемитизма. Силовики фиксируют рост числа организаций, готовых использовать пропалестинскую тему как инструмент мобилизации. За фасадом «солидарности» скрываются структуры, не раз обвиненные в прославлении терроризма или поддержке «Хамаса».

Очевидно, что за «антисионистскими» группами стоят левые, особенно крайне левые. В преддверии муниципальных выборов 2026 года Жан-Люк Меланшон и его «Непокоренная Франция» строят кампанию на радикально пропалестинской риторике, стремясь мобилизовать электорат в пригородах на свою поддержку. Спецслужбы опасаются, что постоянное присутствие символики в публичном пространстве рано или поздно создаст «новую линию раскола».

Ситуация приобретает почти гротескный оттенок.

В глазах общественного мнения палестинский флаг становится «флагом левых», маркером принадлежности к лагерю антиколониалистов и интернационалистов, точно так же как когда-то на демонстрациях коммунистов и троцкистов поднимали красный флаг с серпом и молотом. Французский триколор, напротив, постепенно закрепляется за консервативной и правой частью общества. Поднятие палестинского знамени на мэриях превращается в декларацию политической позиции, а не в жест «международной солидарности».

Именно поэтому грядущее 22 сентября — день признания Палестины и одновременно еврейского Нового года, Рош а-Шана,— сулит Франции не только дипломатический, но и внутренний кризис символов. Ведь речь идет уже не о внешней политике, а о том, какой флаг — французский или палестинский — становится эмблемой политического будущего страны.