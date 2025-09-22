До конца ноября закроют выезд с улицы 25 Января на Остужева в Воронеже

С 23 сентября в Воронеже будет закрыт выезд с улицы 25 Января на улицу Остужева (участок развязки под Северным мостом в направлении улицы Переверткина). Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства мэрии облцентра.

Специалисты начнут переустройство инженерных сетей и уширение проезжей части в рамках реконструкции Остужевской развязки. Работы могут продлиться до конца ноября. Уточняется, что движение в обратном направлении — с Северного моста на улицу 25 Января — будет открыто.

Работы по реконструкции Остужевской развязки стартовали в 2021 году. Общая стоимость двух этапов превысила 4,2 млрд руб. В рамках первого этапа, завершившегося в 2022 году, был построен путепровод через железнодорожные пути. Контракт получила петербургская компания «Возрождение». Второй этап, работы по которому выполнило воронежское СМУ-90, завершился в 2023 году. Третий (финальный) этап начался в 2024 году, контракт достался структуре «Возрождения» за 3,42 млрд руб.

Егор Якимов