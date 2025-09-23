Продажи грузовиков в России за год упали на 50–60%

Продажи грузовых автомобилей в России сократились на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил начальник отдела координации и анализа бизнеса «ВТБ Лизинг» Александр Барухин.

Падение связано с замедлением инфраструктурного и коммерческого строительства, вызванного высоким уровнем ставок и снижением спроса. Дополнительное давление оказывают переизбыток предложения и демпинг со стороны перевозчиков, которые закупили избыточное количество техники в предыдущие годы. На рынке также образовалось затоваривание: остаются нераспроданные грузовики, приобретенные до повышения утилизационного сбора, а часть автомобилей возвращается лизинговым компаниям от клиентов, не справившихся с финансовой нагрузкой.

Однако после мая этого года наблюдается постепенное восстановление рынка, отмечает господин Барухин.

Ситуация отразилась и на предложениях компаний. «ВТБ Лизинг» запустил льготные программы повторного лизинга возвращенных автомобилей.

По мнению Александра Барухина, техника из КНР все активнее занимает долю на российском рынке, однако вторичный сегмент пока не сформирован и высокого спроса там не наблюдается.

В первом полугодии 2025 года продажи грузовиков КамАЗа и легких коммерческих автомобилей «Соллерс» снизились.

Анна Кайдалова