EUObserver: новые санкции ЕС против России могут коснуться туризма

В 19-й пакет санкций против России впервые могут быть включены ограничения в сфере туризма. Об этом пишет EUObserver со ссылкой на предложения Еврокомиссии.

«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России»,— цитирует издание выдержку из документа ЕК. Какие конкретно услуги подпадут под запрет, в тексте не уточняется. Аналогичные меры в отношении туризма в Крыму действуют с 2014 года.

Как уточняет EUObserver, в 2024 году Евросоюз уже выдал россиянам 552 тыс. шенгенских туристических виз. Это на 10% больше, чем в 2023-м.

