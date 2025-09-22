В Петербурге демонтируют незаконный автосервис на проспекте Испытателей

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) приступили к демонтажу незаконного павильона автосервиса на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Участок площадью около 700 кв. м. сдавался городом в аренду. После истечения срока договора бывший арендатор игнорировал официальные уведомления о добровольном демонтаже двухэтажной постройки. После окончания работ ККИ планирует взыскать с него затраты на демонтаж в судебном порядке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ККИ начал демонтировал незаконный ресторан с деревянной террасой в Ушково.

Артемий Чулков