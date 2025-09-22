FT: Великобритания хочет отменить сборы за «визы талантов»

Британское правительство рассматривает возможность отменить визовые сборы для тех, кто приезжает в страну по так называемым «визам талантов». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, тем самым Лондон хочет привлечь в страну больше высококвалифицированных специалистов.

«Визы талантов» выдаются некоторыми странами людям, которые продемонстрировали достижения в каких-либо сферах — бизнесе, искусстве и науке. В Великобритании такие визы были введены в 2020 году, сейчас визовые сборы при их получении составляют £766 ($1030). В течение года, завершившегося в июне 2023-го (наиболее свежие данные), такие визы получили 3,9 тыс. человек.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп повысил сбор за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников до $100 тыс. FT цитирует один из источников, по словам которого это оживило интерес к отмене сборов на «визы талантов» в Великобритании.

Если решение об отмене сборов будет принято, скорее всего, оно коснется не всех получателей «виз талантов». «Мы говорим о людях, которые окончили какой-то из топ-5 лучших университетов в мире или получили престижные награды»,— цитирует FT одного из британских чиновников. Другой источник издания также заявил, что речь идет о привлечении в страну «лучших и самых талантливых».

Яна Рождественская