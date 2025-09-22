Защитника «Трактора» дисквалифицировали за драку на матче

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч защитника «Трактора» Федора Крощинского. Во время игры 21 сентября он подрался с нападающим московского «Спартака» Никитой Холодилиным. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Никиту Холодилина также дисквалифицировали за удар соперника коленом. Обоим игрокам назначили штрафы.

На записи трансляции матча видно, как Федор Крощинский начал драку сразу после того, как Никита Холодилин врезался в другого игрока «Трактора» Андрея Светлакова, который от удара упал на лед.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», матч между командами 21 сентября завершился со счетом 3:5 в пользу «Спартака».

Ольга Воробьева