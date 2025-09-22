«Трактор» проиграл московскому «Спартаку» и прервал серию побед

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил московскому «Спартаку» на домашнем льду. Встреча завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

Матч прошел 21 сентября на ледовой арене «Трактор». В составе «черно-белых» шайбами отличились Джордан Гросс и Григорий Дронов, оформивший дубль. Из «Спартака» голы забили Андрей Миронов, Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин.

«Трактор» прервал трехматчевую серию побед. Сейчас команда находится на третьей месте Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч «черно-белые» сыграют дома 25 сентября и примут в гостях омский «Авангард».

Ольга Воробьева