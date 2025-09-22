Часть Симферополя и еще 11 населенных пунктов Крыма остались без света

Некоторые районы Симферополя и еще 11 населенных пунктов Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП «РК "Крымэнерго"».

По данным специалистов предприятия, в Симферополе аварийное отключение произошло на улицах Куйбышева, Лермонтова, Троллейбусной, Репина, Февральской и Калинина. Помимо этого, без света остались девять сел в Белогорском районе и два в Кировском районе полуострова.

«Аварийно-восстановительные бригады работают на местах и устраняют проблему. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии — около трех часов»,— уточнили в ГУП «РК "Крымэнерго"».

Ранее в Крыму из-за непогоды без электроэнергии остались более 20 тыс. абонентов. Больше всего аварийных отключений фиксировали в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском районах, а также на Южном берегу Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь