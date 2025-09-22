Силы ПВО сбили над Россией 13 беспилотников за три часа

Средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ самолетного типа. Минобороны России сообщило, что их уничтожили с 12:00 до 15:00 мск.

Девять дронов уничтожили над территорией Белгородской области. Четыре — над Курской областью, отметили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате налета БПЛА на регион — двое мужчин и два ребенка. Губернатор Курской области писал о двух пострадавших мужчинах.

За сутки над территорией страны силы ПВО сбили 339 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.