Эрдоган: Турция будет отстаивать территориальную целостность Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет отстаивать территориальную целостность Сирии. Турция призывает поддержать усилия по обеспечению стабильности в регионе.

«Восстановление и реконструкция Сирии имеют решающее значение для стабильности всего Ближнего Востока. Интересы сирийского народа должны быть приоритетными при принятии любых решений о будущем страны»,— написал господин Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek.

Как добавил президент Турции, достижение прочного мира в Сирии возможно только «при учете коллективной воли всего сирийского народа, без предоставления привилегий какой-либо отдельной группе». Он также заявил, что Анкара выступает против любых инициатив, которые позволят создать «плацдарм для сепаратистских амбиций и террористических организаций».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия соскучилась по русским военным».