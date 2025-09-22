В Белгородской области пострадали четыре человека при атаках ВСУ

Четыре жителя Белгородской области ранены в результате атак ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде беспилотник упал на коммерческий объект, пострадал один мужчина. Его доставляют в больницу с осколочным ранением ноги. Еще один пострадавший — житель села Новая Таволжанка. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног.

В поселке Северный пострадали двое детей в результате удара по автомобилю. Восьмилетняя девочка ранена в ногу, 12-летний мальчик получил баротравму. Их доставляют в областную больницу. Поврежден автомобиль и частный дом.

21 сентября Вячеслав Гладков сообщил еще о четверых пострадавших. Утром областной суд, а также районные и мировые суды в Белгороде, Белгородском и Ракитянском районах перенесли заседания из-за налета беспилотников. По данным Минобороны, сегодня над регионом было сбито 37 дронов. Еще 19 беспилотников уничтожено в ночь на 21 сентября.