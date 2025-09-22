Туристы не отменяют поездки в Крым после ударов беспилотников

После ночной атаки ВСУ на курортный поселок Форос в Крыму массовых отмен туров и отъездов отдыхающих не произошло. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом снижение спроса стоит ожидать к середине недели.

По данным Минтуризма Крыма, несмотря на единичные отмены бронирований, их число соответствует обычной статистике по республике. Кроме того, уточнили в ведомстве, сохраняются темпы бронирования на осенний период.

В республике в данный момент находятся от 350 до 400 тыс. туристов. Администрация Ялты оттока отдыхающих после атаки ВСУ не заметила.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при ударах БПЛА пострадали 16 человек, трое погибли. Также повреждены санаторий «Форос» и школа в одноименном поселке. Возбуждено уголовное дело о теракте.