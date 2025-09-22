Мэр Ялты: оттока туристов после атаки БПЛА не произошло

Администрация Ялты не заметила оттока туристов после налета беспилотников на южный берег Крыма, заявил мэр города Янина Павленко. Накануне при ударе БПЛА по территории санатория «Форос» погибли три человека, еще 16 пострадали.

Фото: пресс-служба администрации Ялты Мэр Ялты Янина Павленко

Фото: пресс-служба администрации Ялты

«Оттока заявок мы не наблюдаем»,— сказала госпожа Павленко журналистам (цитата по ТАСС). Ранее она написала в Telegram-канале, что в Ялтинский медцентр поступили 13 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших есть граждане Белоруссии.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Крыму находятся около 350-400 тыс. туристов. Сезон еще продолжается, и каждый день в республику приезжают порядка 5-6 тыс. человек.

При ударе БПЛА по территории санатория «Форос» также были повреждены несколько объектов. В поселке Форос повреждения получило здание школы. По данным Минобороны, беспилотники были оснащены фугасными боезарядами.