Эстония готова доказать нарушение Россией воздушного пространства

У Эстонии есть «неопровержимые доказательства» того, что российские истребители нарушили воздушное пространство страны. Канцлер эстонского МИДа Йонатан Всевиов в беседе с ERR назвал случившееся «побочным эффектом от происходящего на Украине».

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства есть»,— сказал господин Всевиов. Он обвинил Кремль во лжи и принижении суверенитета других стран.

Йонатан Всевиов назвал инцидент не случайной ошибкой, а «системными действиями», которые нарушают международное право. По его словам, на случай нарушения воздушного пространства у стран НАТО есть «определенные процедуры». Их участники альянса «отрабатывали» все 12 минут, пока российские истребители находились в небе над Эстонией.

На прошлой неделе эстонские власти заявили, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 12 минут незаконно находились в воздушном пространстве страны. 20 сентября в Министерстве обороны России заверили, что МиГ-31 не нарушали эстонские границы. Эстония хочет задействовать четвертую статью Устава НАТО о консультациях с союзниками.