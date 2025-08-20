Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в Сестрорецке

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга по итогам проверки исполнения требований законодательства об охране окружающей среды выявила несанкционированную свалку на одном из земельных участков по Приморскому шоссе в городе Сестрорецке.

Как сообщили в надзорном ведомстве, арендатор участка не принимает никаких мер к ликвидации свалки и, наоборот, продолжает складировать отходы непосредственно на почве. Эти действия могут повлечь ее загрязнение, что нарушает права граждан на благоприятные условия проживания, отметили в прокуратуре.

В адрес арендатора земельного участка было внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Транс-Эко», которая сорвала контракт по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории Колпинского района Петербурга.

