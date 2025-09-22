Чем известен ректор СПбГУП Александр Запесоцкий

22 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Ректором вуза с 1991 года является Александр Запесоцкий. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Запесоцкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Запесоцкий Александр Сергеевич родился 14 апреля 1954 года в Курске. В 1976 году окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. В 1986-м получил степень кандидата педагогических наук, защитив диссертацию по теме «Дискотека как форма организации досуга молодежи», в 1996 году — доктора культурологии, тема диссертации — «Гуманитарная культура как фактор индивидуализации и социальной интеграции молодежи».

Во время обучения в институте был заместителем председателя спортклуба, позже — заместителем председателя профкома ЛИТМО, организатором общественной группы спасателей, обеспечивавших порядок в акватории Невы. Спас двух утопающих. С начала и до середины 1980-х годов вел программы на ленинградском телевидении, был лектором областного звена общества «Знание».

В 1985 году начал работать в Высшей профсоюзной школе культуры. В 1991 году стал ректором организации. В том же году возглавил созданный на ее базе Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП).

В 1996 году был доверенным лицом мэра Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга. В 1998–2003 годах — член Совета по культуре при губернаторе Санкт-Петербурга. В 2000 году — доверенное лицо губернатора Владимира Яковлева на выборах главы Санкт-Петербурга. В 2000–2003 годах — член президиума Общественного совета Санкт-Петербурга. С 2009 по 2017 год — заместитель председателя Совета ректоров Санкт-Петербурга. С 2012 года — доверенное лицо Владимира Путина. С 2023 года — заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН).

Автор 80 книг и более чем 4 тыс. научных и научно-популярных работ и изобретений по проблемам оборонной космической техники, культуры, образования, СМИ, профсоюзов, социальной и молодежной политики, международных отношений и проч. Режиссер и сценарист 30 научно-популярных фильмов и более 300 телепрограмм.

Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ, Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, правления Российского детского фонда, Научного совета РАН «История мировой культуры» и попечительского совета Благотворительного фонда «100 лет профсоюзного движения России». Председатель исполкома Конгресса петербургской интеллигенции (с 1999 года). Заведующий кафедрой философии и культурологии СПбГУП.

Заслуженный деятель науки РФ (1999) и заслуженный артист РФ (2003). Академик Российской академии образования (2008), член-корреспондент РАН (2011). Почетный доктор пяти зарубежных университетов. Академик двух западноевропейских академий наук и искусств. Именем Запесоцкого названа малая планета Солнечной системы №6578.

Награжден орденами Дружбы (1996), Почета (2022) и Александра Невского (2024), медалью «За спасение утопающих» (1974).